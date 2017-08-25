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В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото

25.08.2017, 12:38 (12 Фото)
В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото
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В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото

В Риме полиция разогнала водометами около 100 протестующих мигрантов, сообщает агентство Ansa.

Участники акции, мигранты из Эритреи, протестовали против выселения из здания на центральной площади города, в котором они жили последние четыре года. 

Уточняется, что в здании проживали около 400 человек. 

В ходе столкновений мигранты бросали в полицию камни, бутылки и газовые баллоны. 

Как сообщает AP, два человека арестованы, 13 - получили ранения.

Фото: ЕРА

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