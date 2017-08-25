В Риме полиция разогнала протестующих мигрантов водометами: фото

В Риме полиция разогнала водометами около 100 протестующих мигрантов, сообщает агентство Ansa.

Участники акции, мигранты из Эритреи, протестовали против выселения из здания на центральной площади города, в котором они жили последние четыре года.

Уточняется, что в здании проживали около 400 человек.

В ходе столкновений мигранты бросали в полицию камни, бутылки и газовые баллоны.

Как сообщает AP, два человека арестованы, 13 - получили ранения.

Фото: ЕРА

Читайте также: В Германии перевернулся автобус с иностранцами: есть пострадавшие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.