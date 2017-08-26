30 погибли и 200 ранены в массовых столкновениях в Индии

По меньшей мере 30 человек погибли и 200 получили ранения в штатах Пенджаб и Харьяна в Индии в ходе столкновений после оглашения вердикта местному гуру Гурмиту Раму Рахиму Сингху. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

Суд города Панчкула (штат Харьяна) признал Сингха виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, которые входили в его религиозную общину Дера сача сауда, которая насчитывает несколько десятков миллионов последователей по всему миру. Гуру взяли под стражу.



Во время заседания суда в городе уже находились более 100 тысяч последователей, а после вынесения вердикта начались массовые беспорядки. Люди бросали камни в здания государственных учреждений, жгли стоящие на улицах автомобили, нападали на полицию и бросались на журналистов.

Полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Военные были привлечены к охране правопорядка. В Панчкуле на неограниченное время введен комендантский час.

Приговор проповеднику суд вынесет на следующей неделе. Ему грозит до семи лет лишения свободы.



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