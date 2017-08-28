Что натворил ураган Харви в Техасе: фото

Ураган Харви налетел на южное побережье Техаса и стал самым страшным штормом, который обрушился на город Рокпорт за последние 47 лет.

Катастрофическое наводнение принес с собой ураган Харви в один из самых больших городов страны Хьюстон. За сутки здесь выпало более 60 сантиметров осадков. Синоптики прогнозируют, что ливень будет продолжаться еще несколько дней, и ситуация будет ухудшаться, сообщает Голос Америки.

Полиция Хьюстона призвали жителей города забираться на крыши, а не прятаться на чердаках, если их дома окажутся в зоне затопления.

Тропический шторм Харви унес жизни по меньшей мере двух человек. В воскресенье он вызвал беспрецедентные ливни на юго-востоке Техаса.

Первой жертвой шторма стал житель города Рокпорт, погибший в доме, который загорелся. Второй жертвой стала женщина, которая, предположительно, погибла после того как выбралась из машины на затопленную улицу в Хьюстоне.

Кроме двух погибших, от шторма Харви пострадали по меньшей мере 14 человек в районе между Корпус-Кристи и Хьюстоном. Многие опасаются, что число пострадавших может возрасти.

Фото: EPA

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