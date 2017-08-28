Что натворил ураган Харви в Техасе: фото
Ураган Харви налетел на южное побережье Техаса и стал самым страшным штормом, который обрушился на город Рокпорт за последние 47 лет.
Катастрофическое наводнение принес с собой ураган Харви в один из самых больших городов страны Хьюстон. За сутки здесь выпало более 60 сантиметров осадков. Синоптики прогнозируют, что ливень будет продолжаться еще несколько дней, и ситуация будет ухудшаться, сообщает Голос Америки.
Полиция Хьюстона призвали жителей города забираться на крыши, а не прятаться на чердаках, если их дома окажутся в зоне затопления.
Тропический шторм Харви унес жизни по меньшей мере двух человек. В воскресенье он вызвал беспрецедентные ливни на юго-востоке Техаса.
Первой жертвой шторма стал житель города Рокпорт, погибший в доме, который загорелся. Второй жертвой стала женщина, которая, предположительно, погибла после того как выбралась из машины на затопленную улицу в Хьюстоне.
Кроме двух погибших, от шторма Харви пострадали по меньшей мере 14 человек в районе между Корпус-Кристи и Хьюстоном. Многие опасаются, что число пострадавших может возрасти.
Фото: EPA
Смотрите также: Ураган Харви в США: Хьюстон накрыло масштабное наводнение - видео
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