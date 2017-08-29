USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото

29.08.2017, 15:40 (15 Фото)
В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото
1 из 15
В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото

В городе Хьюстон, штат Техас, выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров, дороги города превратились в реки. Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся, сообщает ВВС.

Ураган Харви, ослабевший до тропического шторма, добрался до штата Луизиана. Столица штата, город Новый Орлеан, серьезно пострадавший в результате урагана Катрина в 2005 году, также готовится к наводнению.

Мэр города Митч Ландрю обратился к жителям с просьбой оставаться дома и держаться подальше от дорог.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере девять жителей американского штата Техас стали жертвами урагана Харви и наводнения, который он вызвал.

26 августа президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 