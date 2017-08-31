В Польше столкнулись пассажирский и грузовой поезда: 21 ранен

В Польше столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате инцидента пострадал 21 пассажир, среди которых четверо детей. Об этом сообщает TVP Info.

На севере Польши пассажирский поезд, следовавший из Гдыни в Бельско-Бяла, на одной из станций въехал в грузовой поезд. От удара с рельсов сошли семь из 11 вагонов пассажирского поезда.



По словам представителя железнодорожной компании страны, на момент аварии в поезде находились около 200 человек, среди которых много детей, возвращавшихся домой после каникул.



По словам представителя противопожарной службы Павла Фрачака, на месте работали 20 пожарных бригад, машины скорой помощи и девять спасательных вертолетов.



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