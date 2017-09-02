На Мексику обрушился тропический шторм Лидия: есть погибшие

Тропический шторм Лидия обрушился на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния, в результате чего погибли уже четыре человека в муниципалитете Лос-Кабос. Об этом сообщили официальные лица, передает The Assotiated Press.



Мэр двух курортов Лос-Кабоса, сказал, что два человека убило током, женщина утонула после того, как ее смыло водой на затопленной улице, а также погиб ребенок, которого вырвало из рук матери, во время пересечения затопленной территории.



Власти предупредили, что число погибших может возрасти, так как по меньшей мере один человек считается пропавшим без вести. Около 1400 человек искали убежища в приютах на время шторма.



Государственный секретарь по туризму сказал, что около 20 тысяч иностранных туристов оказались в затруднительном положении после того, как авиакомпании приостановили рейсы в этот район.



Национальный центр ураганов США сказал, что шторм из-за дождя на большей части Нижней Калифорнии и некоторых частях материка могут возникать внезапные наводнения и оползни.



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