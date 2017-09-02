В Аргентине массовые протесты из-за исчезновения правозащитника

28-летний Мальдонадо пропал без вести после демонстрации за права коренного народа мапуче в Патагонии месяц назад. Свидетели говорят, что Мальдонадо в последний раз был замечен после ареста на этой акции 1 августа. Правозащитники, профсоюзные лидеры и оппозиция требуют от президента Маурисио Макри сделать все, чтобы найти его.





Индейцы мапуче ранее заняли землю в провинции Чубут, утверждая о наличии права предков на участок, находящийся в частной собственности. 1 августа пограничная полиция прибыла для демонтажа контрольно-пропускного пункта, который был установлен демонстрантами на маршруте 40, главной дороге, пересекающей Аргентину с севера на юг. Полиция отрицает задержание Мальдонадо в этот день.