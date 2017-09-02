В Аргентине массовые протесты из-за исчезновения правозащитника
02.09.2017, 18:00 (6 Фото)
В Буэнос-Айресе и других крупных городах Аргентины прошли много тысячные акции протеста из-за исчезновения правозащитника Сантьяго Мальдонадо. Об этом сообщает ВВС.
28-летний Мальдонадо пропал без вести после демонстрации за права коренного народа мапуче в Патагонии месяц назад. Свидетели говорят, что Мальдонадо в последний раз был замечен после ареста на этой акции 1 августа. Правозащитники, профсоюзные лидеры и оппозиция требуют от президента Маурисио Макри сделать все, чтобы найти его.
Индейцы мапуче ранее заняли землю в провинции Чубут, утверждая о наличии права предков на участок, находящийся в частной собственности. 1 августа пограничная полиция прибыла для демонтажа контрольно-пропускного пункта, который был установлен демонстрантами на маршруте 40, главной дороге, пересекающей Аргентину с севера на юг. Полиция отрицает задержание Мальдонадо в этот день.
Брат Мальдонадо, Серхио, выступил на демонстрации в Буэнос-Айресе. "Через месяц после насильственного исчезновения Сантьяго государство продолжает отрицать это. Единственные люди, которых они подвергли сомнению, - это его друзья и семья", - сказал он. Он призвал провести независимое расследование по всем полицейским, работавшим в этот день в этом районе.
Правительство президента Макри предложило вознаграждение в размере почти 30 тысяч долларов за информацию об исчезновении Мальдонадо.
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