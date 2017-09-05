Масштабный анти-Uber протест в Чили: есть погибший

Водители такси, протестующие против использования мобильных приложений для заказа такси, таких как Uber и Cabize, заблокировали основную дорогу в главный аэропорт Чили в столице Сантьяго, что стало причиной гибели одного человека. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в огромном пробке, растянувшейся на несколько километров, один человек погиб от сердечного приступа. А из-за сложностей с логистикой, некоторые авиакомпании были вынуждены откладывать свои рейсы.



"Захват аэропорта водителями такси испортил имидж Чили в мире, существенно навредил авиакомпаниям и людям, которые приезжали или вылетали из страны", - сказал губернатор.



Он также пообещал, что правительство предъявит обвинения тем, кто организовал акцию протеста и что по меньшей мере 15 человек уже были арестованы.



Reuters отмечает, что Uber в Чили работает в серой законодательной зоне, а изменения, призванные урегулировать деятельность компании, очень медленно проходят через Конгресс.



Читайте также: Uber уволил из компании 20 сотрудников за домогательства - СМИ



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.