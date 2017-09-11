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Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города

11.09.2017, 10:59 (10 Фото)
Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города
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Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города Ураган Ирма добрался до Майями: фото затопленных улиц города

Ураган Ирма достиг штата Флорида: более трех миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Пока известно о трех погибших в результате стихийного бедствия.

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Президент США Дональд Трамп приказал выделить деньги из федерального бюджета на помощь пострадавшим от стихии во Флориде. Он назвал ураган "большим монстром" и выразил благодарность спасателям, которые участвуют в борьбе со стихией.

8 сентября 2017 года в Майами объявили обязательную эвакуацию.

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