Независимая Каталония: в Барселоне около миллиона вышли на улицы

По данным городской Гвардии около миллиона человек вышли на демонстрацию в Барселоне в поддержку предстоящего референдума о независимости Каталонии, который запрещен Конституционным судом Испании. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

11 сентября во регионе отмечают Диаду - Национальный день Каталонии. Сторонников отделения региона использовали этот праздник для демонстрации численности поддерживающих назначенный на 1 октября референдум за независимость.



Люди вышли на улицы с флагами Каталонии и скандировали лозунг "Мы будем независимой страной", "Мы хотим голосовать" и "Мы полны надежды", "Референдум - это демократия", а также многие другие.



Демонстранты с самого утра прибывали в Барселону из разных частей региона и заполнили центральные улицы города. Кроме того, митингующие также почтили минутой молчания жертв терактов в Барселоне и Камбрильс.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал каталонских государственных служащих и мэров отстаивать закон и прекратить подготовку к референдуму в течение следующих трех недель.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Правительство Испании обратилось к Конституционному суду с просьбой аннулировать это решение.

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