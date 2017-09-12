Протесты трудящихся в Париже: полиция применила слезоточивый газ
В столице Франции протесты против изменения трудового законодательства переросли в столкновения с полицией, сообщает Reuters.
Правоохранители применили слезоточивый газ. По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 24 тыс человек. По данным СМИ, - около 60 тыс, сообщает BFM-TV.
Во время акции, как сообщается, неизвестные молодые люди с закрытыми лицами устроили столкновения с полицией. По данным СМИ, с их стороны в грузовий правоохранителей летели коктейли Молотова.
После нескольких недель переговоров по трудовой реформе, правительство Франции изложило меры, которые планирует принять. Среди прочего, французские власти хотят ограничить выплаты за увольнение и дать компания больше прав для принятия сотрудников на работу и увольнения.
Утверждение законопроекта запланировано на 22 сентября.
Ранее сегодня около миллиона человек вышли на демонстрацию в Барселоне в поддержку предстоящего референдума о независимости Каталонии, который запрещен Конституционным судом Испании.
Фото: ЕРА
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