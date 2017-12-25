Ролики, серфинг и елка в пожарной части: мир отмечает Рождество
25.12.2017, 19:30 (20 Фото)
Сегодня в мире отмечается Рождество по григорианскому календарю. Каждая страна делает это по-своему, но для всех верующих Рождество было и остается праздником вечной надежды.
С этого года 25 декабря стало выходным днем и в Украине.
Фото: EPA
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