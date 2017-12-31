Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й

Новый, 2018 год, как обычно, сначала пришел на тихоокеанские острова, например, в Республику Кирибати. Затем настал черед Новой Зеландии и Австралии.Южная Корея, Малайзия, Китай и Тайвань также уже встретили 2018-й.Фото: EPA