Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й
31.12.2017, 19:55 (10 Фото)
Новый, 2018 год, как обычно, сначала пришел на тихоокеанские острова, например, в Республику Кирибати. Затем настал черед Новой Зеландии и Австралии.
Южная Корея, Малайзия, Китай и Тайвань также уже встретили 2018-й.
Фото: EPA
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Южная Корея, Малайзия, Китай и Тайвань также уже встретили 2018-й.
Фото: EPA
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