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Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й

31.12.2017, 19:55 (10 Фото)
Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й
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Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й Новогодние огни над Тихим океаном: кто уже встретил 2018-й
Новый, 2018 год, как обычно, сначала пришел на тихоокеанские острова, например, в Республику Кирибати. Затем настал черед Новой Зеландии и Австралии.

Южная Корея, Малайзия, Китай и Тайвань также уже встретили 2018-й.

Фото: EPA

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