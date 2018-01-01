В Италии от взрыва бомбы в новогоднюю ночь пострадали 4 человека

В итальянском Турине в новогоднюю ночь четыре человека пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Взрыв прогремел около полуночи в районе Фальчера на северной окраине города. Бомба была спрятана в мусорном баке. В результате инцидента пострадали четверо прохожих - двое итальянцев и двое марокканцев.

Также взрывная волна повредила четыре припаркованных автомобиля и выбила стекла в окнах 30 прилегающих домов.

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Как отмечает издание, во время обысков в районе инцидента правоохранители нашли еще 12 взрывных устройств, подобных сработавшему.

В декабре 2017 года в Неаполе в результате взрыва бомбы погиб человек.

Фото: lastampa.it

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