В Италии от взрыва бомбы в новогоднюю ночь пострадали 4 человека
В итальянском Турине в новогоднюю ночь четыре человека пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.
Взрыв прогремел около полуночи в районе Фальчера на северной окраине города. Бомба была спрятана в мусорном баке. В результате инцидента пострадали четверо прохожих - двое итальянцев и двое марокканцев.
Также взрывная волна повредила четыре припаркованных автомобиля и выбила стекла в окнах 30 прилегающих домов.
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Как отмечает издание, во время обысков в районе инцидента правоохранители нашли еще 12 взрывных устройств, подобных сработавшему.
В декабре 2017 года в Неаполе в результате взрыва бомбы погиб человек.
Фото: lastampa.it
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