В РФ пьяный мужчина угнал бронетягач и протаранил магазин: фото
В Мурманской области России пьяный мужчина угнал легкий бронированный тягач и въехал на нем в витрину магазина. Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости.
Инцидент произошел сегодня, 10 января, в городе Апатиты. По информации областного ГИБДД, 29-летний местный житель, будучи пьяным, угнал тягач со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город.
Подъехав к местному магазину, нарушитель протаранил стоявший рядом легковой автомобиль и въехал в стеклянную витрину. Затем мужчина вылез из люка тягача и зашел в магазин, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.
Позднее выяснилось, что совсем недавно мужчину уже задерживали по похожему поводу: 4 января 2018 года он угнал КамАЗ с автобазы научного центра Российской академии наук в Апатитах.
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4 сентября 2017 года в российском Екатеринбурге мужчина на автомобиле УАЗ протаранил вход в кинотеатр и сжег его. Таким образом он "выразил протест" против показа фильма "Матильда".
Фото: hibiny.com, hibinform.ru; видео: YouTube
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