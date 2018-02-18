В Венесуэле самолет упал на жилой дом, есть погибший: фото
В венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны Венесуэлы в Twitter.
По данным спасателей, на борту самолета находились два человека. Пилот выжил и был госпитализирован.
Самолет упал на жилой дом в городе Сьюдад-Боливар, в результате возник пожар, при этом хозяйка разрушенного дома не пострадала.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них нет.
Фото: twitter.com/PCivil_Ve
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