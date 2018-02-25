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Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото

25.02.2018, 08:29 (14 Фото)
Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото
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Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото Эстония отметила 100-летие независимости военным парадом: фото

В Эстонии 100-летие независимости республики отметили военным парадом, сообщает Delfi.

Кроме военных разных подразделений, в параде приняли участие  боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, саперные танк Trojan и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral. 

Кроме того, публике были представлены противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

Фото: Delfi

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