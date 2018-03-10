Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста
10.03.2018, 21:08 (8 Фото)
На улицы городов Словакии вышли десятки тысяч словаков из-за убийства журналиста Яна Куцяка, который расследовал коррупцию во власти, и его девушки. Об этом сообщает издание Aktuality.
Согласно сообщению, в протестах приняли участие более 120 тысяч человек. Отмечается, что акции такого масштаба, вероятно, не происходил в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический режим.
Самый массовый протест состоялся в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 тысяч человек.
Организаторы выступают за открытое расследование и назначения нового правительства, которое бы пользовалось доверием среди населения, не было замешано в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.
"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособны расследовать предыдущие скандалы"- заявляли участники акции.
Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.
Согласно сообщению, в протестах приняли участие более 120 тысяч человек. Отмечается, что акции такого масштаба, вероятно, не происходил в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический режим.
Самый массовый протест состоялся в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 тысяч человек.
Организаторы выступают за открытое расследование и назначения нового правительства, которое бы пользовалось доверием среди населения, не было замешано в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.
"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособны расследовать предыдущие скандалы"- заявляли участники акции.
Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.
26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование Кучака.
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