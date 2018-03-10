USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста

10.03.2018, 21:08 (8 Фото)
Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста
1 из 8
Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста
На улицы городов Словакии вышли десятки тысяч словаков из-за убийства журналиста Яна Куцяка, который расследовал коррупцию во власти, и его девушки. Об этом сообщает издание Aktuality.

Согласно сообщению, в протестах приняли участие более 120 тысяч человек. Отмечается, что акции такого масштаба, вероятно, не происходил в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический режим.

Самый массовый протест состоялся в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 тысяч человек.

Организаторы выступают за открытое расследование и назначения нового правительства, которое бы пользовалось доверием среди населения, не было замешано в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.

"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособны расследовать предыдущие скандалы"- заявляли участники акции.

Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование Кучака.

Читайте также: Убийство журналиста в Словакии: президент предложил новые выборы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 