Десятки тысяч словаков вышли на протест из-за убийства журналиста

26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование Кучака.



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