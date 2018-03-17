В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших
В Словакии пассажирский поезд столкнулся со стоящим на рельсах локомотивом, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает словацкое издание TASR.
Согласно сообщению, авария случилась в пятницу вечером, 16 марта, возле станции Пезинок, недалеко от столицы страны Братиславы. В результате столкновения пострадали 18 человек.
Отмечается, что трое из пострадавших получили тяжелые травмы, среди них есть один ребенок. Однако сказано, что их жизням ничего не угрожает. Всего в поезде ехали 80 человек.
Издания сообщает, что он столкновения поезд частично сошел с рельсов, а движение поездов в этом направлении временно приостановлено. На место происшествия работают спасатели, полицейские и медики.
Причины аварии выясняются.
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