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В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших

17.03.2018, 04:59 (5 Фото)
В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших
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В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших В Словакии пассажирский поезд въехал в локомотив: 18 пострадавших

В Словакии пассажирский поезд столкнулся со стоящим на рельсах локомотивом, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает словацкое издание TASR.

Согласно сообщению, авария случилась в пятницу вечером, 16 марта, возле станции Пезинок, недалеко от столицы страны Братиславы. В результате столкновения пострадали 18 человек. 

Отмечается, что трое из пострадавших получили тяжелые травмы, среди них есть один ребенок. Однако сказано, что их жизням ничего не угрожает. Всего в поезде ехали 80 человек.

Издания сообщает, что он столкновения поезд частично сошел с рельсов, а движение поездов в этом направлении временно приостановлено. На место происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

Причины аварии выясняются.

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