USD:  26.18  26.51   EUR:  32.02  32.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших

22.03.2018, 08:23 (5 Фото)
В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших
1 из 5
В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших

В результате ДТП с автобусом в Таиланде погибли 18 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщает Вangkok Post.

В провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. После этого оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.

Водитель автобуса выжил, его допросит полиция. 

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в районе пгт Троицкое в 12:40 произошло столкновение автомобиля КАМАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения "Станица-Луганская - Лантратовка".

Фото: bangkokpost.com/Sunthorn Pongpao

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 