В Таиланде 2-этажный автобус столкнулся с грузовиком: 18 погибших
В результате ДТП с автобусом в Таиланде погибли 18 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщает Вangkok Post.
В провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. После этого оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.
Водитель автобуса выжил, его допросит полиция.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в районе пгт Троицкое в 12:40 произошло столкновение автомобиля КАМАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения "Станица-Луганская - Лантратовка".
Фото: bangkokpost.com/Sunthorn Pongpao
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