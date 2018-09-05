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05.09.2018, 06:33

115 дней голодовки Сенцова: читает Ремарка и просит не сдаваться

115 дней голодовки Сенцова: читает Ремарка и просит не сдаваться - Фото
Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

Украинский режиссер, заключенный в РФ, написал новое письмо своему товарищу и рассказал, что сдаваться не собирается

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Украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов написал новое письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко и его жене Наталье Лукьяненко. Содержание письма Гриценко рассказал в Facebook.

"Держится бодро. Сдаваться не собирается и нас просит не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 кг. Просит писать и рассказывать о том, что происходит, так как информацию получает только из писем. Читает Ремарка", - отметил Гриценко.

Сенцов также написал, что планирует "увидеться и обняться в хорошем ресторане". Все личные просьбы он передает через свою сестру Наталью Каплан. 

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о заявлении в Нобелевский комитет по выдвижению Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

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Теги: рф, политзаключенный, голодовка, Олег Сенцов, письмо
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