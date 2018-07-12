32% украинцев хотят заморозить конфликт в Донбассе - Рейтинг

Фото: LIGA.net

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21% украинцев поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти в Донбассе

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32% респондентов выступают за прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными (замораживание конфликта, - ред.). Об этом заявляют в социологической группе Рейтинг, ссылаясь на результаты опроса.

24% опрошенных - за предоставление этим территориям самостоятельности, или федеративного статуса составе Украины, и 9% - за полное их отделение.

21% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти по всей территтории Донбасса.

"Мысль о необходимости вооруженного разрешения конфликта в Донбассе не является доминирующей ни в одном из макрорегионов страны", - отметили социологи.

Лишь 9% опрошенных сказали, что хорошо знают суть минских соглашений. Еще 49% заявили, что знакомы с ними поверхностно, слышали о них в СМИ. Почти 40% опрошенных вообще не знакомы с содержанием минских договоренностей.

14% считают, что Украина должна полностью выполнить все поставленные условия в минских соглашениях. 17% говорят, что нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников.

32% утверждают, что нужно пересмотреть эти договоренности и подписать новые соглашения. Треть ничего не смогли ответить на этот вопрос.

"Чем больше респонденты знакомы с сутью соглашений, тем более четко выражают свое мнение относительно их будущего. В течение последнего года несколько возросло количество опрошенных, которые поддерживают пересмотр минских договоренностей и подписание новых", - сказали социологи.

Опрос проводился с 22 июня по 5 июля 2018 года среди 3200 респондентов методом интервью. Ошибка репрезентативности исследования составила не более 1,7%.

23% жителей Донбасса считают, что РФ ведет гибридную войну на востоке страны.