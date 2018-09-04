38% россиян хотят оставить Сенцова в тюрьме - Левада-центр

38% тех респондентов, кто в курсе ситуации, считают, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в России, должны продолжать находиться в заключении. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра.
49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой Сенцова.
54% из тех респондентов, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и украинцев, осужденных в РФ, на россиян.
8% опрошенных (кто в курсе ситуации, - ред.) ответили что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова.
Опрос проводился 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного в России украинского режиссера прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.