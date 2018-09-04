Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 11:53

38% россиян хотят оставить Сенцова в тюрьме - Левада-центр

38% россиян хотят оставить Сенцова в тюрьме - Левада-центр - Фото
Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

Согласно опросу Левада-центра, 49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой незаконно осужденного в РФ украинского политзаключенного

Реклама
Реклама

38% тех респондентов, кто в курсе ситуации, считают, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в России, должны продолжать находиться в заключении. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра.

49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой Сенцова.

54% из тех респондентов, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и украинцев, осужденных в РФ, на россиян.

8% опрошенных (кто в курсе ситуации, - ред.) ответили что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова. 

Опрос проводился 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного в России украинского режиссера прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: опрос, Олег Сенцов, голодовка сенцова, левада центр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Российский режиссер выступил в Венеции в поддержку Сенцова
Политика Российский режиссер выступил в Венеции в поддержку Сенцова
"Безоговорочно освободить Сенцова": в ЕС обратились к Путину
Политика "Безоговорочно освободить Сенцова": в ЕС обратились к Путину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 