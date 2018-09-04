38% россиян хотят оставить Сенцова в тюрьме - Левада-центр

Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

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Согласно опросу Левада-центра, 49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой незаконно осужденного в РФ украинского политзаключенного

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38% тех респондентов, кто в курсе ситуации, считают, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в России, должны продолжать находиться в заключении. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра.

49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой Сенцова.

54% из тех респондентов, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и украинцев, осужденных в РФ, на россиян.

8% опрошенных (кто в курсе ситуации, - ред.) ответили что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова.

Опрос проводился 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного в России украинского режиссера прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.