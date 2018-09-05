Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 11:19

4 года назад подписаны первые минские соглашения: заявление США

4 года назад подписаны первые минские соглашения: заявление США - Фото
Фото: LIGA.net

Боевые действия в Донбассе, несмотря на подписи оккупантов под договоренностями о перемирии, не прекращаются, подчеркнули американские дипломаты

Реклама
Реклама

Россия должна выполнять свои обязательства по соглашениям, которые достигнуты на переговорах в Минске, и "немедленно прекратить боевые действия" против Украины в Донбассе. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве по случаю годовщины первых минских соглашений.

"В этот день, четыре года назад, был подписан минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Но боевые действия никогда и не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев", - подчеркнули американские дипломаты, поставив хэштеги #Peace4Ukraine #UkraineNotForgotten.

Реакция МИД РФ на такое заявление внешнеполитического ведомства США отсутствует.

Читайте также: Волкер: Миссия ООН в Донбассе разблокирует минские соглашения

Первые минские соглашения, которые были заключены 5 сентября 2014 года, также называют "минским протоколом".

Это документ о временном перемирии на востоке Украины, подписанный в столице Беларуси. Подписанты - бывший президент Леонид Кучма (от Украины), посол РФ в Украине Михаил Зурабов и представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Также на бумаге поставили автографы на то время главари созданных Россией в Донбассе террористических организаций ЛНР/ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно.

Протокол дал лишь небольшую передышку: с началом 2015-го оккупанты вновь пошли на масштабное обострение, что привело к появлению 12 февраля того же года вторых - более известных минских соглашений.

Читайте также: Минские соглашения и несуществующий Захарченко

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, минские соглашения, Посольство США, 5 сентября 2014 года, минский протокол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
Политика Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"
"Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками
Политика "Воевали в Украине": ультраправые Словении похвастались боевиками
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 