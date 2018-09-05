4 года назад подписаны первые минские соглашения: заявление США

Фото: LIGA.net

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Боевые действия в Донбассе, несмотря на подписи оккупантов под договоренностями о перемирии, не прекращаются, подчеркнули американские дипломаты

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Россия должна выполнять свои обязательства по соглашениям, которые достигнуты на переговорах в Минске, и "немедленно прекратить боевые действия" против Украины в Донбассе. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве по случаю годовщины первых минских соглашений.

"В этот день, четыре года назад, был подписан минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Но боевые действия никогда и не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев", - подчеркнули американские дипломаты, поставив хэштеги #Peace4Ukraine #UkraineNotForgotten.

Реакция МИД РФ на такое заявление внешнеполитического ведомства США отсутствует.

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Первые минские соглашения, которые были заключены 5 сентября 2014 года, также называют "минским протоколом".

Это документ о временном перемирии на востоке Украины, подписанный в столице Беларуси. Подписанты - бывший президент Леонид Кучма (от Украины), посол РФ в Украине Михаил Зурабов и представитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Также на бумаге поставили автографы на то время главари созданных Россией в Донбассе террористических организаций ЛНР/ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно.

Протокол дал лишь небольшую передышку: с началом 2015-го оккупанты вновь пошли на масштабное обострение, что привело к появлению 12 февраля того же года вторых - более известных минских соглашений.

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