40% украинцев не знают, кто будет следующим президентом - опрос

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Среди тех, кто собирается идти голосовать и уже определился с выбором, лидирует Юлия Тимошенко, утверждает социологическая группа Рейтинг

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Если бы выборы президента состоялись в начале августа 2018 года, на них больше всего голосов получила бы лидер партии Батькiвщина Юлия Тимошенко: за нее готовы проголосовать 17,7% тех опрошенных украинцев, кто собирается идти голосовать и уже определился с выбором. Однако, как сообщает социологическая группа Рейтинг, почти 40% опрошенных не смогли спрогнозировать, кто будет следующим главой государства.

В этом списке Тимошенко опережает группу политиков и шоуменов: Анатолия Гриценко (10,7%), Юрия Бойко (8,9%), Олега Ляшко (8,5%) и действующего главу государства Петра Порошенко (8,3%). За комика Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука готовы отдать голоса по 8,0% респондентов.

Почти каждый пятый опрошенный не определился с выбором.

При этом 16% всех опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко, а 12,7% - что Порошенко.

Еще 6,7% респондентов полагают, что президентом станет Бойко, 4,7% - Зеленский, 3,7% - Ляшко, 3,4% - Гриценко, 2,9% - Вакарчук и 1,9% - Вадим Рабинович.

Как отмечают социологи компании, антирейтинг возглавляет Порошенко: половина респондентов не проголосовала бы за него "ни в коем случае". Тимошенко, Ляшко и Арсения Яценюка не поддержали бы ни в коем случае 26-29% опрошенных, Олега Тягнибока - 18%, Бойко - 17%, Рабиновича - 15%, Зеленского - 13% и Вакарчука - 11%.

Опрос проведен 20 июля - 3 августа 2018 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Погрешность - не выше 2,2%.

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Киевский международный институт социологии в июне сообщил, что если учесть результаты опроса среди тех, кто определился (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов), то получается такую картина: Тимошенко - 19,5%, Гриценко - 12,6%, Ляшко - 10,7%, Бойко - 10,2%, Порошенко - 8,5%.