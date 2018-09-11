42% украинцев назвали членство в НАТО гарантией нацбезопасности

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Почти каждый третий опрошенный украинец продолжает воспринимать НАТО как "агрессивный военный блок"

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42% украинцев считают членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда Демократические инициативы им. Кучерива.

Шесть лет назад таких респондентов было 13%.

Для тех, кто готов проголосовать "за" членство Украины в НАТО, главным аргументом является то, что членство в НАТО "даст гарантию безопасности Украины» - это является определяющим мотивом для 76% сторонников Альянса.

Еще весомыми мотивами для последних является то, что членство в НАТО "позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории" (34%) и "позволит укрепить и модернизировать украинскую армию" (32%).

Однако почти каждый третий опрошенный украинец продолжает воспринимать НАТО как "агрессивный военный блок", хотя 11 лет назад таких людей было гораздо больше - 52%.

Больше всего сторонников подобного восприятия Альянса проживает в южных (47%) и восточных (56%) регионах страны. При этом, отмечают социологи, 42% украинцев считают членство в НАТО лучшей гарантией нацбезопасности.

Опрос проведен 16-28 августа 2018 года среди 2041 украинца от 18 лет и старше во всех регионах Украины (110 населенных пунктов), кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Опрос Рейтинга в декабре 2017-го среди 30 тысяч респондентов показал, что 43% украинцев поддерживают вступление в Альянс, 34% - против этого.

Опрос Деминициатив и центра Разумкова в тот же период времени показал такие цифры - 38,5% украинцев "за", 30% - "против".