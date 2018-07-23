6 лет тюрьмы за провокации в соцсетях: в Луцке огласили приговор

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Обвиняемый скрывается от следствия и суда

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Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 публиковал антиконституционные публикации в социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает портал Судебной власти.

Сообщается, что обвиняемый в своих постах публично призывал к изменению территории и госграницы Украины, свержению конституционного строя, захвату власти насильственным путем и развязыванию военного конфликта.

Обвиняемый скрывается от следствия и суда, добавляются в сообщении.

Служба безопасности Украины заявляла, что в течение 2017 за призывы к свержению конституционного строя и государственной власти Украины было открыто 43 уголовных производства.

23 июля на КПВВ Марьинка задержали 34-летнюю жительницу Горловки, которая, по данным полиции, сотрудничала с террористами ДНР.