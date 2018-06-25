83,7% украинцев недовольны направлением движения Украины

Митинг опозиции "Вставай Украина". Дестки тысяч сторонников опозиционных сил собрались на софиевской площади в Киеве. Так же в результате столкновей сторонников "Свободы" и неизвестных бритоголовых спортсменов пострадали несколько человек, в том числе и ж

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Респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?»

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83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. Удовлетворены направлением развития немногим более 10%. Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?».

83,7% опрошенных ответили, что они скорее или очень недовольны. 11,2% ответили, что довольны. Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопрос.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг в апреле, почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные преобразования. 10% респондентов ответили, что лучше пусть остается как есть, только бы не хуже, а 16% - за возвращение того, как было ранее.