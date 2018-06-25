Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 15:58

83,7% украинцев недовольны направлением движения Украины

83,7% украинцев недовольны направлением движения Украины - Фото
Митинг опозиции "Вставай Украина". Дестки тысяч сторонников опозиционных сил собрались на софиевской площади в Киеве. Так же в результате столкновей сторонников "Свободы" и неизвестных бритоголовых спортсменов пострадали несколько человек, в том числе и ж

Респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?»

Реклама
Реклама

83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. Удовлетворены направлением развития немногим более 10%. Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?».

83,7% опрошенных ответили, что они скорее или очень недовольны. 11,2% ответили, что довольны. Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопрос.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг в апреле, почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные преобразования. 10% респондентов ответили, что лучше пусть остается как есть, только бы не хуже, а 16% - за возвращение того, как было ранее.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: украинцы, соцопрос, кмис, социология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Идея об эмиграции непопулярна у большинства украинцев: опрос
Политика Идея об эмиграции непопулярна у большинства украинцев: опрос
Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура - КМИС
Политика Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура - КМИС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 