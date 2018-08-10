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10.08.2018, 13:49

89 день голодовки Сенцова: ЕС отреагировал на ухудшение здоровья

89 день голодовки Сенцова: ЕС отреагировал на ухудшение здоровья - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова / Facebook)

Украинский политзаключенный голодает 89-й день, его состояние здоровья резко ухудшается

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ЕС ожидает от РФ предоставление украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову необходимого лечения и освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Согласно сообщениям, состояние здоровья господина Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему необходимое лечение в условиях квалифицированных медицинских учреждений в соответствии с предыдущим решением Европейского суда по правам человека от 25 июля", - говорится в сообщении.

По словам представителя, Европейский Союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться в Крыму, а все незаконно задержанные украинцы в России и на полуострове освобождены.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге снова обратились к РФ о разрешении на посещение Сенцова консулом. Ответа пока нет.

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14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

9 августа сообщалось, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

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Теги: ЕС, Олег Сенцов, голодовка сенцова
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