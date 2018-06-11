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11.06.2018, 20:11

Адвокат Чеботаря: Эксперт в деле рюкзаков Авакова получил выговор

Адвокат Чеботаря: Эксперт в деле рюкзаков Авакова получил выговор - Фото
Игорь Юдин (фото - скриншот видео)

Комиссия Минюста проверила проведение частной структурой экспертизы по обращению адвокатов подозреваемых по этому делу, сообщил Игорь Юдин

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Комиссия Министерства юстиции признала, что экспертиза в деле о возможной растрате средств на закупке рюкзаков для МВД была проведена с нарушениями, и привлекла эксперта к дисциплинарной ответственности. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Игорь Юдин, адвокат экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, фигурирующего в так называемом деле рюкзаков Авакова.

По словам юриста, экспертная комиссия Минюста по обращению стороны защиты проверила то, как была проведена экспертиза качества рюкзаков в расследуемом НАБУ уголовном производстве. По итогам проверки комиссия дала негативную рецензию, признав, что эксперт допустил ошибки в своей работе, рассказал Юдин.

Адвокат добавил, что решением комиссии эксперт был привлечен к дисциплинарной ответственности, то есть получил выговор. Юдин уточнил, что экспертизой занималась частная структура.

Сегодня, 11 июня, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что правоохранительные органы давили на одного из экспертов, проводивших экспертизу в "деле рюкзаков Авакова". По словам главы Бюро, против эксперта даже открыто уголовное производство.

В апреле 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в деле о растрате средств при закупке рюкзаков для нужд МВД. Подозрение в этом производстве объявлено сыну министра внутренних дел Александру Авакову, экс-замглавы МВД Сергею Чеботарю и еще одному частному лицу.

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Теги: рюкзаки авакова, экспертиза, рюкзаки мвд, дело рюкзаков авакова, игорь юдин
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