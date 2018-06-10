Адвокат Германа подтвердил наличие схронов с оружием в Украине

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам Солодко, Герман складировал полученное оружие и сообщил о нем своему "куратору из спецслужбы"

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Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман получал оружие для проведения терактов в Украине и складировал его в определенных скронах в Украине. Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Hromadske радио.

По словам адвоката, его подзащитный сообщил об этом оружии своему "куратору из спецслужбы" и оно находилось под оперативной охраной. Он допускает, что этих тайников "значительно больше".

Солодко также заявил, что Германа ни разу не допросили насчет оружия.

По версии прокуратуры, с подозреваемым в апреле связался заказчик терактов из России. За деньги он предложил провести ряд убийств, в том числе, Бабченко. Прокуроры на суде по избранию меры пресечения Герману заявили, что цель терактов - запугивание населения и убийство граждан РФ в Украине.