Адвокат Германа подтвердил наличие схронов с оружием в Украине

Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман получал оружие для проведения терактов в Украине и складировал его в определенных скронах в Украине. Об этом сообщил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Hromadske радио.
По словам адвоката, его подзащитный сообщил об этом оружии своему "куратору из спецслужбы" и оно находилось под оперативной охраной. Он допускает, что этих тайников "значительно больше".
Солодко также заявил, что Германа ни разу не допросили насчет оружия.
По версии прокуратуры, с подозреваемым в апреле связался заказчик терактов из России. За деньги он предложил провести ряд убийств, в том числе, Бабченко. Прокуроры на суде по избранию меры пресечения Герману заявили, что цель терактов - запугивание населения и убийство граждан РФ в Украине.