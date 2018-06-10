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10.06.2018, 08:29

Адвокат Германа рассказал о "кураторе из спецслужб"

Адвокат Германа рассказал о "кураторе из спецслужб" - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Солодко заявил, что Герман действовал под руководством куратора из спецслужбы, некоего Дмитрия

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После того, как к подозреваемому в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману обратился "заказчик", он, в свою очередь, связался со своим давним знакомым Дмитрием, сотрудником украинской спецслужбы. Об этом заявил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Hromadske радио

По версии стороны защиты, Герман согласился на предложение Дмитрия "участвовать в нейтрализации диверсионно-разведывательной деятельности".

"После этого Дмитрий дал ему определенные инструкции, к примеру, о том, как отличить кадровых офицеров спецслужбы от добровольных агентов из числа украинских граждан, учил его способам добычи информации методом выведывания и оперативного допроса и так далее", - рассказал адвокат. Он добавил, что о каждом своем контакте с кем-то от "заказчика" - Вячеслава Пивоварника - Боря говорил своему куратору.

Солодко заявил, что у него информация об этом Дмитрии, но расскажет он ее во время заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения Герману. Суд состоится завтра, 11 июня. 

По версии прокуратуры, с подозреваемым в апреле связался заказчик терактов из России. За деньги он предложил провести ряд убийств, в том числе, Бабченко. Прокуроры на суде по избранию меры пресечения Герману заявили, что цель терактов - запугивание населения и убийство граждан РФ в Украине.

1 июня суд отправил Германа под арест на два месяца без права залога.

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Теги: борис герман, дело бабченко, куратор из спецслужбы
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