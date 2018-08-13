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13.08.2018, 07:30

Адвокат Медведчука пригрозил судом авторам фильма о Василие Стусе

Адвокат Медведчука пригрозил судом авторам фильма о Василие Стусе - Фото
Виктор Медведчук

Адвокат политика Виктора Медведчука предупредил, что если в фильме будет неправдивая информация, то он может подать в суд

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Адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко грозится через суд запретить показ фильма об украинском поэте Василие Стусе, если там будет недостоверная информация о его подзащитном. Заявление опубликовано на сайте общественного движения Медведчука "Украинский выбор".

По словам адвоката, Медведчук "выступал и выступает за сохранение исторической правды, объективное освещение исторических фактов". 

Роль адвоката в деле Стуса "была незавидна и не играла существенной роли в заранее известном приговоре", утверждает Кириленко.

"Ни тогда, ни сейчас ни один компетентный орган Украины не нашел в действиях адвоката Медведчука нарушений норм законодательства Украины, которые действовали по состоянию на 1980 год", - заявил адвокат политика. 

Сьемочная группа фильма решила вернуть вырезанные сцены с участием политика Виктора Медведчука, кума главы страны-агрессора РФ Владимира Путина, который был адвокатом Стуса и на суде признал вину своего подзащитного вопреки его желанию. 

11 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма о Стусе и не допустить "перекручиваний и подмены исторической правды".

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Теги: Василий Стус, адвокат, фильм, виктор медведчук
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