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18.06.2018, 19:15

Адвокат назвал вероятного второго задержанного по делу Бабченко

Адвокат назвал вероятного второго задержанного по делу Бабченко - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам Солодко, подозреваемого, известного как "гражданин Т." зовут Тарас Стельмашенко

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Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что "слышал" имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сказал журналистам после заседания Апелляционного суда относительно меры пресечения его подзащитному, передает Радио Свобода.

По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко.

В Службе безопасности пока это заявление не комментировали.

15 июня заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это - Вячеслав Пивоварник. Второго именовал "гражданин Т.".

Подозреваемым в организации покушения на убийство Бабченко является 50-летний киевлянин Борис Герман. 31 мая он был арестован судом.

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Теги: аркадий бабченко
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