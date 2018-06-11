Адвокат: Оккупанты в Крыму держат моряков Ямк-0041 как заложников

Фото: twitter.com/sharijnet

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Они находятся в пограничном управлении в Балаклаве

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Морякам задержанного у берегов оккупированного Россией Крыма украинского судна Ямк-0041 российские силовики не предъявили никаких обвинений, их удерживают незаконно. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью - неизвестно: может, для обмена", - рассказал Семедляев.

8 июня оккупационный суд в аннексированном Крыму продлил арест капитана судна Виктора Новицкого на один месяц. Против него возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России".

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.

17 мая сообщалось, что суд оккупированного Россией Крыма арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы.