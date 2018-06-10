AFP: Во Франции прокурор требует закрыть "представительство ДНР"

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ассоциация, которая называет себя "представительством" контролируемых РФ боевиков, действует в Марселе с сентября 2017 года

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Прокурор города Экс-ан-Прованс во время судебного заседания требовал закрытия ассоциации, называющей себя "официальным представительством" контролируемых Россией боевиков ДНР, которые воюют в Донбассе. Об этом сообщает AFP.

"Мы имеем дело с полудипломатическим представительством во Франции, которое нарушает государственный и международный порядок. "Донецкая Республика" не признана ни одним государством мира, а тем более Францией", - заявил прокурор Ашиль Кириакидес.

Отмечается, что в сентябре 2017 экс-депутат местного совета Марселя от правовой партии Национальный фронт Юбер Файяр объявил об открытии в Марселе так называемого общественного объединения "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики".

21 октября 2017 года Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору по этому поводу.

Прокурор отметил, такие организации "могут подорвать международный авторитет Франции".

Также сказано, что во время заседания суда адвокат ассоциации Жози-Жан Боске заявил, что "это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство". Это только люди, которые поддерживают ДНР", уточнил он.

Суд примет решение по делу 7 сентября.