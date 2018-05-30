Ахеджакова: Сенцов - это то, что случилось у нас с Украиной

Лия Ахеджакова (скриншот из видео Radio Svoboda / Facebook)

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Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала коллег "поднять хайп" и помочь украинскому режиссеру Олегу Сенцову

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Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала коллег "поднять хайп" вокруг дела украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы добиться его освобождения. Ее обращение опубликовало Радио Свобода в Facebook.

"Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую жопу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому нужны мощных три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты, как реквизиторы, как костюмеры... Я готова звонить, ездить, ходить. И таких людей очень много", - подчеркнула Ахеджакова.

Она добавила, что нужно "поднять хайп" (с англ. hype - шумиха, ажиотаж) вокруг дела Сенцова.

"Мы должны поднять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле это необходимо, потому что Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной, и пол-России поддерживают это, и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", – подытожила актриса.

Видео: Radio Svoboda / Facebook

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

16 февраля 2018-го представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы.

Позднее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене Сущенко и Сенцова на Баранова и Одинцова.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.