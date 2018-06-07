Американский ПЕН-центр призвал РФ немедленно освободить Сенцова

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Почти 60 подписантов письма призвали Кремль отпустить на свободу украинского политзаключенного в свете грядущего Чемпионата мира по футболу

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Американский ПЕН-центр требует от Кремля "немедленно и безоговорочно" освободить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 25-й день. Соответствующее письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину и главе FIFA Джанни Инфантино, опубликовано на сайте организации.

Как отмечается в послании, сейчас взгляд мировой общественности прикован к России ввиду грядущего Чемпионата мира по футболу, поэтому "кампания в поддержку Сенцова будет справедливо привлекать внимание к несправедливости содержания в тюрьме его и десятков других политзаключенных в РФ".

Также Сенцов сказал своему адвокату, что "готов умереть, чтобы привлечь всеобщее внимание к его делу", подчеркивают подписанты.

"В свете этого объединяющего глобального события мы призываем вас воспользоваться этой возможностью и сделать мощное заявление о немедленном и безоговорочном освобождении Олега Сенцова. От этого зависит его жизнь", - говорится в тексте письма.

Послание Путину и Инфантино подписали 58 художников, писателей, кинематографистов и общественных деятелей, в том числе лауреаты Нобелевской премии по литературе Джон Максвелл Кутзее и Герта Мюллер.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыму. 31 мая голодовку с требованием освободить Сенцова объявил другой украинский политзаключенный в России - Александр Кольченко.