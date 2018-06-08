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08.06.2018, 15:25

Amnesty: Сенцов голодает уже 25 дней, мы требуем его освободить

Amnesty: Сенцов голодает уже 25 дней, мы требуем его освободить - Фото
Amnesty International Фото: Фото: amnestyusa.org

Генеральный секретарь организации Салил Шетти напомнил, что украинский политзаключенный отбывает наказание, которое определил для него "нечестный суд"

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Генеральный секретарь организации Amnesty International Салил Шетти напомнил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов держит голодовку уже 25 дней и призвал его освободить. Об этом он написал в Twitter.

"Он отбывает 20-летний приговор после нечестного и политически мотивированного суда. Мы выступает за него и требуем его освободить!" - написал Шетти.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

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Теги: Amnesty International, голодовка, Олег Сенцов, правозащитники
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