Amnesty: Сенцов голодает уже 25 дней, мы требуем его освободить

Генеральный секретарь организации Amnesty International Салил Шетти напомнил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов держит голодовку уже 25 дней и призвал его освободить. Об этом он написал в Twitter.
"Он отбывает 20-летний приговор после нечестного и политически мотивированного суда. Мы выступает за него и требуем его освободить!" - написал Шетти.
Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.
14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.