Amnesty: Сенцов голодает уже 25 дней, мы требуем его освободить

Amnesty International Фото: Фото: amnestyusa.org

commenthover

Генеральный секретарь организации Салил Шетти напомнил, что украинский политзаключенный отбывает наказание, которое определил для него "нечестный суд"

Реклама

Реклама

Генеральный секретарь организации Amnesty International Салил Шетти напомнил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов держит голодовку уже 25 дней и призвал его освободить. Об этом он написал в Twitter.

"Он отбывает 20-летний приговор после нечестного и политически мотивированного суда. Мы выступает за него и требуем его освободить!" - написал Шетти.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.