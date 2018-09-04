Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 10:59

Ангела Меркель никогда не "сдаст" Украину — посол

Ангела Меркель никогда не "сдаст" Украину — посол - Фото
Ангела Меркель (фото - bundesregierung.de)

Никто в Германии за нашей спиной ничего не делает и за счет наших интересов делать не собирается, заверил украинский посол в Берлине Андрей Мельник

Реклама
Реклама

Рассказы о том, что Германия "устала от Украины" — инструмент российской пропаганды, который периодически вбрасывается и навязывается как в Украине, так и за рубежом. Об этом, комментируя отношения Киева и Берлина, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет Левый берег.

Он утверждает, что между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель "сложился чрезвычайно высокий уровень личного доверия", "очень прочный личный контакт", и что никакой лидер другой страны не общается с канцлером по телефону чаще.

"Меркель играет ключевую роль по поддержке Украины, прежде всего, в восстановлении нашего суверенитета, и - я уверен - будет играть ее как минимум до конца действия этого коалиционного соглашения (то есть еще следующие 3 с лишним года). Удалось установить доверительные отношения и с новым дел главой МИД Хайко Маасом. И благодаря этому доверию, этим уникальным отношениям, могу смело утверждать, даже положив руку в огонь, что Меркель Украину никогда не сдаст", - сказал посол.

По словам дипломата, у канцлера к "Украине наших стремлений" есть личная большая симпатия. Вдобавок к этому, говорит Мельник, есть в ситуации и элемент прагматичности: Меркель не привыкла менять свое мнение.

"Да, она может пойти на коррективы, незначительные компромиссы, но от крейсерского курса не отойдет", - пояснил он.

Читайте также: В Киев осенью приедет Меркель

Мельник посоветовал иметь больше доверия и веры в свои силы и в отношении партнеров. "А мы всегда ищем в себе и даже в рядах наших друзей какую "зраду" и неискренность - что многим из них, думаю, так же не очень приятно слышать", - резюмировал он.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ангела меркель, война в донбассе, оккупация крыма, северный поток-2, андрей мельник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС
Политика Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС
Опубликован текст изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО
Политика Опубликован текст изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 