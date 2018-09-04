Ангела Меркель никогда не "сдаст" Украину — посол

Ангела Меркель (фото - bundesregierung.de)

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Никто в Германии за нашей спиной ничего не делает и за счет наших интересов делать не собирается, заверил украинский посол в Берлине Андрей Мельник

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Рассказы о том, что Германия "устала от Украины" — инструмент российской пропаганды, который периодически вбрасывается и навязывается как в Украине, так и за рубежом. Об этом, комментируя отношения Киева и Берлина, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет Левый берег.

Он утверждает, что между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель "сложился чрезвычайно высокий уровень личного доверия", "очень прочный личный контакт", и что никакой лидер другой страны не общается с канцлером по телефону чаще.

"Меркель играет ключевую роль по поддержке Украины, прежде всего, в восстановлении нашего суверенитета, и - я уверен - будет играть ее как минимум до конца действия этого коалиционного соглашения (то есть еще следующие 3 с лишним года). Удалось установить доверительные отношения и с новым дел главой МИД Хайко Маасом. И благодаря этому доверию, этим уникальным отношениям, могу смело утверждать, даже положив руку в огонь, что Меркель Украину никогда не сдаст", - сказал посол.

По словам дипломата, у канцлера к "Украине наших стремлений" есть личная большая симпатия. Вдобавок к этому, говорит Мельник, есть в ситуации и элемент прагматичности: Меркель не привыкла менять свое мнение.

"Да, она может пойти на коррективы, незначительные компромиссы, но от крейсерского курса не отойдет", - пояснил он.

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Мельник посоветовал иметь больше доверия и веры в свои силы и в отношении партнеров. "А мы всегда ищем в себе и даже в рядах наших друзей какую "зраду" и неискренность - что многим из них, думаю, так же не очень приятно слышать", - резюмировал он.