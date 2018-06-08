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08.06.2018, 11:10

Антикорсуд может заработать в первой половине 2019 - Парубий

Антикорсуд может заработать в первой половине 2019 - Парубий - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

По словам спикера парламента Андрея Парубия, в первой половине 2019 суд может начать рассматривать первые дела и выносить приговоры

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По оценке спикера Верховной Рады Андрея Парубия, Антикоррупционный суд можно создать до конца 2018 года, а первые дела он будет рассматривать уже в первой половине 2019. Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.

Парубий отметил, что он и президент Петр Порошенко обратились в международные организации, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они сделали это как можно быстрее.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. (...) Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - сказал спикер парламента.

7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.  

Такой шаг поприветствовали в ЕС и в Венецианской комиссии. 

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