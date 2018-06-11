АП: Принцесса Лихтенштейна обсудит в Женеве защиту узников Кремля

Фото: АП

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Принцесса София, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, на встрече в Женеве обсудит защиту прав украинцев, удерживаемых в тюрьмах РФ

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Принцесса София, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности организации по защите прав украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Согласно сообщению, глава государства обсудил с принцессой Софией и необходимость предоставить возможность представителям Красного Креста посещать заложников и обеспечивать доставку им гуманитарной помощи.

По словам Порошенко, "Международный комитет Красного Креста играет важную роль в координации вопроса освобождения украинских политзаключенных и заложников".

Фото: АП

9 июня президент Петр Порошенко провел встречу с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, во время которой поручил омбудсмену в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в России и временно оккупированных Крыму и Донбассе.