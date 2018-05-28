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28.05.2018, 17:58

Археологи заявили, что в Грушовичах нет останков воинов УПА

Археологи заявили, что в Грушовичах нет останков воинов УПА - Фото
Фото: Dzieje.pl

Представители Украины на раскопках в Грушовичах информировали, что обнаружены детали, которые могут свидетельствовать о захоронении там воинов УПА

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Археологические раскопки под бывшим памятником УПА на кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля не выявили в этом месте признаков захоронения членов УПА. Об этом в понедельник сообщила представитель бюро поиска и идентификации Института национальной памяти (ИНП) Польши Анна Шеленг, сообщает Укринформ со ссылкой на Dzieje.pl.

"Проведенные археологические и судебно-медицинские исследования не дали оснований утверждать, что на месте демонтированного памятника, который прославляет УПА, обнаружены могилы членов этой украинской формации", - сообщила Шеленг.

Ранее представители Украины на раскопках в Грушовичах информировали, что обнаружены детали, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом городе именно воинов УПА. Об этом могли свидетельствовать захоронения нескольких тел на нетипичной глубине - одного метра, характер повреждений чашки черепа и найден у человеческих останков пуговицу от немецкой нательного белья, которое носили воины УПА.

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Ранее заместитель председателя ИНП Польши Кшиштоф Швагжик заявлял, что в случае обнаружения человеческих останков, они будут исследованы и перезахоронены с установлением надгробного памятника. Но если в этом месте польские специалисты ничего не найдут, то памятник не будет устанавливаться. Швагжик отметил, что в первоначальном виде памятник воинам УПА, который существовал до апреля 2017 года, восстанавливать не будут.

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Теги: Грушовичи, польша, останки воинов УПА
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