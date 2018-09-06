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06.09.2018, 11:19

Аваков на неделю отложил введение приветствия "Слава Украине"

Аваков на неделю отложил введение приветствия "Слава Украине" - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Задержка с принятием связана с внесением соответствующих правок в закон об МВД

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Через неделю Рада заменит военное приветствие на "Слава Украине". За это время депутаты внесут поправку о введении этого приветствия и для Нацгвардии, передает из зала заседаний корреспондент LIGA.net.

За проект изменений в уставы Вооруженных Сил Украины №9036 в первом чтении проголосовали 283 депутата. Также депутаты проголосовали за сокращенный срок его подготовки ко второму чтению, в целом закон планируется принять на следующей пленарной неделе.

Предусмотрено, что на приветствие "Слава Украине!" военнослужащие отвечают "Героям слава!"

Также помимо с обращением "товарищ, товарищи" вводится обращение военнослужащих друг к другу "пан, панове".

Депутаты предлагали внести поправку по Нацгвардии "с голоса" и принять закон в целом. Депутат от Фракции Самопомощь Тарас Пушкарь отметил, что не понимает, что мешало руководству МВД подать эту поправку раньше, когда готовился проект.

Секретарь оборонного комитета парламента Иван Винник заявил, что лучше доработать законопроект, чтобы спокойно внести изменения и в закон об МВД. Он подчеркнул, что в нынешнем виде проект касается только уставов ВСУ и воинских формирований.

Спикер Андрей Парубий добавил, что не видит проблемы в том, что закон о приветствии "Слава Украине!" будет принят в целом не сегодня, а через 10 дней.

Читайте также: Порошенко призвал Раду внести изменения в армейский устав

24 августа на параде в Киеве честь 27-й годовщины Независимости Украины военные впервые использовали новое приветствие Вооруженных Сил "Слава Украине! - Героям слава!"

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Теги: верховная рада, ВСУ, армия, арсен аваков, слава украине, приветствие
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