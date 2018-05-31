"Какая досада, да?" - Аваков ответил Amnesty по делу Бабченко

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава МВД прокомментировал реакцию представителей Amnesty International Украина и Репортеров без границ на спецоперацию СБУ

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Министр внутренних дел Арсен Аваков удивлен реакцией представителей организаций Amnesty International Украина и Репортеров без границ на спасение журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Первая реакция псевдоуважаемой организации: какая досада, он оказывается живой. Это сюрреализм", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что в результате спецоперации СБУ спасена жизнь человека, предотвращена организация убийств 30 человек.

Он отметил, что глава СБУ Василий Грицак и сотрудники службы сделали все, чтобы разрушить планы заказчиков убийств.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

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30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

В то же время инсценировку убийства Бабченко раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ и Комитет защиты журналистов.