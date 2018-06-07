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07.06.2018, 11:53

Аваков объяснил детали, как будет проходить деоккупация Донбасса

Аваков объяснил детали, как будет проходить деоккупация Донбасса - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД заявил, что первым этапом операции должно быть объявление выборов в ОРДЛО

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Деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией, которая предполагает несколько этапов и присутствия миротворческих войск. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

"Это совершенно непростой процесс и не военная операция. Это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего коммуникационной, информационной. Технически это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - сказал он.

По его словам, в МВД и СНБО идут дискуссии по этому поводу, как быть готовыми к такой ситуации.

Один из вариантов предполагает, что операция начнется, когда все стороны конфликта - Россия, страны-гаранты и Украины - поймут, что можно двигаться вперед.

 "Когда миротворцы превратятся из разглагольствования в реальную силу, которую можно использовать. Данный механизм не противоречит механизму президента Порошенко ", - уточнил Аваков.

Он подчеркнул, что это один из вариантов разрешения ситуации в рамках миротворческой миссии. "Он предполагает введение не 40 тысяч миротворцев одновременно. Это целая армия, это не так легко. А, скажем, две тысячи миротворцев", - подчеркнул министр внутренних дел.

Первым этапом операции, по мнению Авакова, должно быть объявление выборов.

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Он описал ее на примере оккупированной Горловки.

Аваков отметил, что сначала из Горловки выводятся все подразделения РФ, незаконные бандформирования, и заходят украинские пограничники с миротворцами. Они становятся на границе района.

Глава МВД уточнил. что затем в Горловку входит "скромный человек в гражданском костюме с украинским флагом, это представитель юстиции Украины".

Он водружает украинский флаг над горсоветом и объявляет по украинским законам выборы в местные советы, которые должны пройти немедленно.

"Неважно, кто победит на этих выборах - пятые колонны, прорусские партии и так далее. Важнее, что эта власть будет легитимной и позволит создать временные администрации, которые начнут вторую фазу деоккупации - восстановление качества жизни людей на этой территории", - объяснил он.

По словам Авакова, речь идет о чисто бытовых вещах: поставках горячей воды, тепла, продуктов.

Он добавил, что следующая фаза деоккупации - немедленное устранение экологических рисков (многие шахты Донбасса затоплены) и гуманитарное разминирование территории. Аваков считает, что после этого Украина должна будет принять ряд законов - об амнистии и о коллаборантах.

"Наши социсследования показывают, что порядка 60% людей на оккупированной территории готовы и хотят вернуться к мирной нормальной жизни в Украине. 20% людей боятся переходного периода, и еще 20% хотят в Россию. Я думаю, это очень хорошие предварительные условия, чтобы Украина пришла впервые на оккупированные территории и показала, что изменение качества жизни очень важно", - считает Аваков.

По его мнению, остальные районы по веерному принципу будут возвращаться в Украину. Министр внутренних дел уточнил, что технически это может занять полутора лет, для одного района достаточно шести месяцев.

16 апреля 2018 года Аваков озвучил личный план возвращения Донбасса.

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Теги: миротворцы в Донбассе, арсен аваков, деоккупация донбасса, выборы в ОРДЛО
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