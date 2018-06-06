Аваков предложил, кого в Украине стоит считать коллаборационистом

Арсен Аваков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По мнению главы МВД, большинство переживших оккупацию – жертвы либо вынужденные участники процессов коллаборации

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Министр внутренних дел Арсен Аваков написал статью, в которой изложил свое видение будущего закона о коллаборационизме. Текст опубликован на сайте Украинской правды.

По мнению министра, закон должен включать в себя четкое и ясное определение преступного деяния и однозначный перечень категорий лиц, попадающих под его действие.

Аваков считает, что наказание должны понести люди, "сознательно сотрудничавшие с оккупантами, входившие в органы власти, способствовавшие захвату территорий, воевавшие на стороне захватчиков, совершившие уголовные преступления против украинских военных и мирного населения".

Министр убежден, что уголовное преследование должно быть применено только к главарям ДНР и ЛНР, лицам, воевавшим против украинской армии и к тем, кто совершил тяжкие преступления.

Гражданину, признанному судом коллаборационистом, должно быть запрещено избираться и занимать должности в органах власти и местного самоуправления, быть госслужащим, считает Аваков.

По его мнению, большинство переживших оккупацию – жертвы либо вынужденные участники процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод.

"Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины", - написал Аваков.

Глава МВД считает, что должы быть разработаны два законопроекта – о коллаборационистах и об амнистии. И это необходимо сделать до начала деоккупации.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что из президентского законопроекта о гражданстве будет исключена норма о коллаборационистах. Вопрос этой категории граждан будет урегулирован отдельным законом.