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04.09.2018, 23:04

Аваков сказал, когда заработает новая система авиабезопасности

Аваков сказал, когда заработает новая система авиабезопасности - Фото
Арсен Аваков

В новой системе вертолеты будут использоваться для реализации самых разнообразных задач

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Развертывание новой системы авиационной безопасности в Украине будет завершено через 3,5 года и позволит использовать вертолеты для выполнения самых разнообразных задач. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время визита на авиабазу турецкой жандармерии в Анкаре, передает Укринформ.

По его словам, система объединит силы многих подразделений, каждое из которых при необходимости будет подключаться к выполнению тех или иных задач. 

Министр отметил, что новые вертолеты будут использоваться для реализации самых разнообразных задач.

"Это и санитарная авиация, и система спасения на воде, пожаротушение, оказание помощи при стихийных бедствиях, преследование преступников, мониторинг и контроль на границе", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что все вертолеты, которые планируются к закупки, оснащены не хуже, чем продемонстрированы в Турции.

29 мая Украина и Франция подписали Соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

27 августа посол Украины в США Валерий Чалый выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции, которую планирует осуществить МВД. Позже в СМИ появилась информация о том, что часть вертолетов этой партии будут не новыми.

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Теги: мвд, арсен аваков, вертолеты, система авиабезопасности
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