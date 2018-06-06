Австрия хочет имплементации Минска и начать снимать санкции с РФ

Австрия надеется на прогресс в выполнении минских соглашений, который позволит шаг за шагом снимать с России санкции. Об этом сообщил спикер канцлера Австрии Себастьяна Курца по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы надеемся и ожидаем, что Россия представит политические решения по Сирии и Украине", - также сообщил спикер.
Накануне встречи украинское посольство в Австрии обратилось с просьбой поставить перед Путиным вопрос освобождения политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Поднимался ли этот вопрос, не уточняется.
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который также был на встрече, накануне заявил, что санкции против России нужно снять, потому что они вредят экономике.