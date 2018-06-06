Австрия хочет имплементации Минска и начать снимать санкции с РФ

Хайнц-Кристиан Штрахе, Владимир Путин и Себастьян Курц (фото - Peter Launsky/Twitter)

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На встрече с президентом РФ Путиным канцлер и вице-канцлер Австрии выразили надежду, что будет прогресс в имплементации Минска

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Австрия надеется на прогресс в выполнении минских соглашений, который позволит шаг за шагом снимать с России санкции. Об этом сообщил спикер канцлера Австрии Себастьяна Курца по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия представит политические решения по Сирии и Украине", - также сообщил спикер.

Накануне встречи украинское посольство в Австрии обратилось с просьбой поставить перед Путиным вопрос освобождения политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Поднимался ли этот вопрос, не уточняется.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который также был на встрече, накануне заявил, что санкции против России нужно снять, потому что они вредят экономике.