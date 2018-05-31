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31.05.2018, 19:17

Бабченко заявил, что принял предложение по получению гражданства

Бабченко заявил, что принял предложение по получению гражданства - Фото
бабченко-уку-журна

В данный момент у Бабченко, по его словам, есть вид на жительство

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что принял предложение о помощи в получении украинского гражданства. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

На вопрос, собирается ли он получать украинское гражданство, журналист ответил: "Я не знаю. У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала вид на жительство. Разговор (в Администрации президента, - ред.) о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается. 

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Теги: гражданство, аркадий бабченко, вид на жительство
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