Бабченко заявил, что принял предложение по получению гражданства

бабченко-уку-журна

commenthover

В данный момент у Бабченко, по его словам, есть вид на жительство

Реклама

Реклама

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что принял предложение о помощи в получении украинского гражданства. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

На вопрос, собирается ли он получать украинское гражданство, журналист ответил: "Я не знаю. У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала вид на жительство. Разговор (в Администрации президента, - ред.) о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается.